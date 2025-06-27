مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري بسبب قطعة أرض زراعية غرب الأقصر

لقي شاب في العقد الثالث مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بحاجر الضبعية غرب محافظة الأقصر، أثناء مشاجرة بسبب تجدد خلافات قديمة على قطعة أرض زراعية.

تفاصيل واقعة وفاة شاب بطلق ناري

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن نشوب مشاجرة على أرض زراعية بناحية حاجر الضبعية دائرة القرنة، وقع على إثرها مصاب يدعى «غ.ح» 37 من ذات المنطقة، وعقب وصوله المستشفى وأثناء تلقي العلاج اللازم، لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتمكنت وحدة مباحث القرنة من إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش المستخدم في الواقعة، والذي كان فر هاربا بعد إرتكابه الواقعة ويدعى «م.م»31 عامًا مقيم الضبعية بدائرة القرنة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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