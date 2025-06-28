قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى والدور الذى تقوم به الدولة لمجابهة تلك التحديات فى مختلف القطاعات، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب المصرى، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

جهود الدولة المصرية فى مختلف المجالات

وخلال مراسم الندوة ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة رحب خلالها بالحضور، مقدمًا الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الدور الحيوى الذى تقوم به لتوعية أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات وإطلاعهم على الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومى.

الإرتقاء بمستوى الوعى المجتمعى

كما ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى الوعى المجتمعى لدى أبناء الشعب المصرى، والإلمام بحجم التحديات ومدى إرتباطها بالمتغيرات المتسارعة على المستويين الدولى والإقليمى.

كما تضمنت الندوة عدد من الموضوعات التوعوية، وفقرة فنية من الأغانى الوطنية، وتكريم عدد من أسر الشهداء.

وأعرب الشباب المشاركين بالندوة عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الندوات التى تثرى الفكر وتفتح نوافذ جديدة للوعى التثقيفى المستنير بما يعمق الشعور الوطنى الذى يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

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