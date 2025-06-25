القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد

نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1447هــ وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل.

وألقى الدكتور الشحات السيد عزازى من علماء الأزهر الشريف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكًا بشريعة الله السمحة واقتداءً بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا، وتوجيهًا من رسولنا الكريم بمكانة الوطن فى ديننا الحنيف حيث ضرب أروع الأمثلة وأصحابه الكرام فى حب الوطن وهو يغادر مكة المكرمة مهاجرًا إلى المدينة المنورة.

الهجرة النبوية الشريفة

كما ألقى اللواء أ. ح/ أسامة محمد نجا مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار خلالها إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتى إجلالًا وتعظيمًا للهجرة النبوية الشريفة وما فيها من أهداف ومثل عليا تجعلنا نتمسك بها ونتخذ من سيرة نبينًا الكريم القدوة فى التمسك بقيم العمل من أجل رفعة الوطن , مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

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