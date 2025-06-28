الإنتاج الحربى: نفذنا العديد من المشروعات القومية والتنموية خلال العام المالي الماضي

شاركت الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية لصالح مختلف الجهات بالدولة خلال الفترة من 1/7/2024 إلى 30/6/2025، حيث نفذت شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) مشروع توريد وتجهيز (3) عنابر بياض بشوشة بمحافظة المنيا لصالح هيئة تنمية الصعيد وتم تسليمها في شهر أغسطس الماضي وافتتاحها خلال احتفالات أكتوبر 2024، ويتم حاليا تنفيذ مشروع توريد وتجهيز (3) عنابر ببنبان بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية الصعيد، كما تم التعاون مع شركة حسن علام لتوريد واختبار عدد (2000) فلنكة لصالح هيئة السكة الحديد.

تصنيع أدوات المائدة واعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة

كما تعاونت حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) مع إحدى شركات القطاع الخاص، في مجال تصنيع أدوات المائدة، كما قامت بتصنيع عدد (57) ألف طفاية حريق متنوعة لصالح السوق المحلى، فيما بدأ مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) في تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل عدد (377) أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار لصالح هيئتيّ النقل العام بكل من محافظتيّ القاهرة والإسكندرية، وفي إطار تعاون شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) مع شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي) تم اعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة من قِبل هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وتم توريد (3) طلمبات لشركة المياه بمرسي مطروح، وتتعاون شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) مع شركة ميزوها اليابانية في تجميع واختبار عدد (102) جهاز تكثيف المياه من الهواء الجوي بقدرة 16 لتر يوميًا.

تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيع عدادات الغاز مسبقة الدفع

ونجحت شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) في تركيب (83) مزلقان أوتوماتيك لصالح هيئة السكة الحديد بالتعاون مع شركة ريفينجا الاسبانية، بالإضافة إلى توريد عدد (2120) فلتر أنواع لصالح إدارة مركبات القوات المسلحة بالتعاون مع شركة فاك فلتر، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيع عدادات الغاز مسبقة الدفع لصالح شركات توزيع الغاز بإجمالي (1.2) مليون عداد بالتعاون مع شركة السويدى الكتروميتر بطاقة إنتاجية (500) ألف عداد سنويا.

واستكمالا للتعاون الناجح بين الشركة (مصنع 909 الحربي) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال إنتاج موفرات المياه الذكية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتوريد وتصنيع موفرات المياه بمقاساتها المختلفة لصالح شركات المياه التابعة للشركة القابضة، لمدة خمس سنوات حتي 2030، بطاقة إنتاجية (1.4) مليون قطعة سنويًا، كما تم تصنيع وتسليم (30) ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح شركات مياه الشرب التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، ومن جانب آخر تعاونت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) مع شركة ايتامكو الهندية لتجميع العربة "كيوت" لصالح شركة غبور باجمالى (911) عربة.

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