السبت 28 يونيو 2025
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أخبار مصر

الإنتاج الحربى تستعد للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

تستعد وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة بفاعلية في إقامة نسخة العام الجاري من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" وعرض أحدث منتجاتها العسكرية التي تقوم شركاتها التابعة بتصنيعها بأعلى جودة ووفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

إيرادات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

 فى سياق متصل ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في شهر ديسمبر الماضي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم عقدها لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (۲۰۲۳ - ۲۰۲٤)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2023/2024) بنسبة ۱٤٤% بمعدل نمو ٤٤% عن العام السابق.

كل هذه الإنجازات التي نجحت وزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، على مدار عام كامل، تعزز الدور الفعال التي تقوم به كركيزة أساسية للصناعات العسكرية بالإضافة إلى كونها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير للخارج.

تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة

وأبناء الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين مستمرون في مساعيهم لتعزيز دور الوزارة الحيوي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

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