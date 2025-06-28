تمهيدا لقصفها، جيش الاحتلال يطالب سكان 11 منطقة في غزة بالإخلاء جنوبا تجاه المواصي

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، سكان 11 منطقة وحيًّا تقع في شمال وشرق بإخلاء مساكنهم وترك مناطقهم تمهيدًا لقصفها.

ونشر جيش الاحتلال بيانًا مقتضبًا عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي، طالب فيه "سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة بلديات النصيرات، الزهراء والمغراقة في أحياء الساحل الشمالي، النزهة، البوادي، البسمة، البساتين، بدر، أبو هريرة، الروضة والصفا"، بالإخلاء.

وادعى المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه "سيتم العمل بقوة شديدة جدًّا لتدمير قدرات المنظمات في تلك المناطق وسيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".

وخاطب المتحدث العسكري سكان المناطق التي طالب بإخلائها قائلًا: "من أجل أمنكم، أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي ولا تعودوا إلى مناطق القتال الخطيرة".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مكتب المحامي العسكري العام الإسرائيلي أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمدًا على مدنيين فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات في غزة.

وقال مسؤولون محليون، إن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية.

ونقلت الصحيفة، عن جنود إسرائيليين لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد.

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