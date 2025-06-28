النيابة: ورثة ضحايا حادث المنوفية يحق لهم الحصول على مبلغ التأمين دون اللجوء للقضاء

وضحت النيابة العامة أن للمستحقين أو ورثة ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمتضر أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.

وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ألقت القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.



أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية



حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهي كالتالي:

"شروق خالد أبو المجد عاشور، وجنا محي فوزي مبروك خليل، وتقي محمد أحمد الجوهري، وغدير عبد الباسط خليل قنديل، وشيماء محمود محمد عبد الهادي، وملك عربي فوزي خليل، وإسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق، ورويدا خالد إبراهيم حسن، وضحى همام الحفناوي، وسمر خالد مصطفى قنديل، وسارة محمد كوهية، وهنا مشرف علام، وميادة يحيى، مروة أشرف، وآية زغلول، وشيماء يحيى فوزي خليل، وأسماء خالد مصطفى، وشيماء رمضان عبد الحميد، وآخر لم يتم التعرف على هويته.

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