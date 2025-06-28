السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 2 يوليو المقبل.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

 

ضبط عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بشقة سكنية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط عاطل أثناء تنقيبه غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الأرضي.

وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 2 متر وعمق 3 أمتار"، وضبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب –هاتف محمول، "بفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").

وبمواجهته، اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس عين شمس أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

خلال ساعات، محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

وسام أبو علي يشعل أول صدام بين ريبيرو ومجلس الأهلي

كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية