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حوادث

خلال ساعات، محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة عاطل بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

 

ضبط عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بشقة سكنية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط عاطل أثناء تنقيبه غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الأرضي.

وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 2 متر وعمق 3 أمتار"، وضبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب –هاتف محمول، "بفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").

وبمواجهته، اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة عين شمس قسم شرطة عين شمس أمن القاهرة

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