السبت 28 يونيو 2025
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أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع و927 شاحنة و386 سيارة،

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(409) شاحنة و(361) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(518) شاحنة و(25) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي A Mercury، Belagos Expres، والحرية2 بينما تغادر السفينتان ALcudia Express وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي ALcudia Express، القاهرة وعمان، وغادرت السفينتان  Belagos Express والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول (1600) طن بضائع و(246) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آور، ايلة، وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4271 راكبا بموانيها.  

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر أ

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