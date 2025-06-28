السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

تموين سوهاج: توريد 180 ألفا و347 طن قمح حتى الآن

صوامع سوهاج
صوامع سوهاج

أعلن الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج، عن استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ١٨٠٣٤٧ طنًا من القمح المحلي بنطاق المحافظة

 

وأوضح التونى فى تصريحاته هناك متابعة يومية لسير عمليات الاستلام بكافة الشون والصوامع والنقاط المخصصة بالمحافظة والبالغة عددها ١٧موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

 

تموين سوهاج: توريد 180ألفا و347 طن قمح حتى الآن  

وأشار “التوني” إلى أن محافظة سوهاج تشهد هذا العام موسما استثنائيا وذلك لزيادة توريد القمح بشكل يفوق المتوقع حيث انه كان من المتوقع ان يصل التوريد هذا العام (١٧٠٠٠٠) فقط مائة وسبعون ألف طن،من الموردين والمزارعين، إلا أن التوريد للمواقع والصوامع وصل حتى الآن (١٨٠٣٤٧) فقط مائة وثمانون الفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون طنا، وهو ما يعكس وعي المزارعين بأهمية دعم الاقتصاد المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي.

 

استلام القمح مستمرة دون توقف بجميع المواقع المخصصة بنطاق المحافظة 

وأضاف "التونى" أن أعمال استلام القمح مستمرة دون توقف بجميع المواقع المخصصة بنطاق المحافظة وسط تيسيرات كبيرة لضمان سهولة إجراءات التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين والمزارعين مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من الموردين والمزارعين لضمان انسيابية منظومة التوريد والتأكد من وصول مستحقات المزارعين في موعدها.

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