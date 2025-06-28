السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم في سوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، بمحافظة سوهاج وبالتزامن مع بدء الحملة القومية للتبرع بالدم في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت شعار «تبرعك بالدم حياة».

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم ضمن احتفالات اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار تبرعك بالدم حياة 

وأكد "دويدار" تقديم الدعم الكامل لإنجاح فعاليات الحملة من خلال توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بما يضمن سهولة تنفيذ الحملة ووصولها لأكبر عدد من المواطنين.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة انطلقت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً بمستشفيات سوهاج العام، طهطا العام، جرجا العام، طما المركزي، جهينة المركزي، البلينا المركزي، ودار السلام المركزي، كما تم تخصيص فترة مسائية تبدأ من الخامسة حتى العاشرة مساءً بميدان الثقافة بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بسوهاج، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والأحزاب.

وأوضح "دويدار" أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لدعم احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وضحايا الحوادث.

وأضاف أن الحملة تسعى إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع، إلى جانب بناء علاقة مستدامة مع المتبرعين وتشجيع السلوك الإنساني المسؤول.

وأكد "دويدار" على التزام وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير السلامة خلال التبرع، موضحًا أن التبرع يسمح به فقط لمن تنطبق عليهم الشروط الطبية، وهي أن يكون المتبرع بين 18 و60 عامًا، في حالة صحية جيدة، ويزن أكثر من 50 كيلوجرامًا، مع إجراء كشف طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه سيتم في ختام الفعاليات  تكريم المتبرعين المنتظمين بحضور المحافظ،تقديرًا لدورهم الإنساني النبيل في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الاحتفال باليوم العالمي اليوم العالمى للتبرع بالدم وكيل وزارة الصحة بسوهاج

مواد متعلقة

سائق توك توك ينهي حياته بسبب خلافات أسرية بسوهاج

"أوقاف سوهاج" تشارك في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طهطا

بالأسماء، إصابة 19 شخصا فى حادث تصادم بسوهاج

محافظة سوهاج تستعد للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم السبت

محافظ سوهاج يناقش ملفات تهم المواطنين وتوسع كافة الاستثمارات

حريق هائل في مواسير صرف صحي مشونة بأرض فضاء في سوهاج

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم السبت في الأسواق

قرينة السيسي توجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

"من قصص القرآن الكريم، قصة "ابني آدم" أول جريمة قتل على وجه الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية