انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم في سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، بمحافظة سوهاج وبالتزامن مع بدء الحملة القومية للتبرع بالدم في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت شعار «تبرعك بالدم حياة».

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم ضمن احتفالات اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار تبرعك بالدم حياة

وأكد "دويدار" تقديم الدعم الكامل لإنجاح فعاليات الحملة من خلال توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بما يضمن سهولة تنفيذ الحملة ووصولها لأكبر عدد من المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة انطلقت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً بمستشفيات سوهاج العام، طهطا العام، جرجا العام، طما المركزي، جهينة المركزي، البلينا المركزي، ودار السلام المركزي، كما تم تخصيص فترة مسائية تبدأ من الخامسة حتى العاشرة مساءً بميدان الثقافة بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بسوهاج، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والأحزاب.

وأوضح "دويدار" أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لدعم احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وضحايا الحوادث.

وأضاف أن الحملة تسعى إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع، إلى جانب بناء علاقة مستدامة مع المتبرعين وتشجيع السلوك الإنساني المسؤول.

وأكد "دويدار" على التزام وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير السلامة خلال التبرع، موضحًا أن التبرع يسمح به فقط لمن تنطبق عليهم الشروط الطبية، وهي أن يكون المتبرع بين 18 و60 عامًا، في حالة صحية جيدة، ويزن أكثر من 50 كيلوجرامًا، مع إجراء كشف طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه سيتم في ختام الفعاليات تكريم المتبرعين المنتظمين بحضور المحافظ،تقديرًا لدورهم الإنساني النبيل في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية.

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