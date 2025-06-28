السبت 28 يونيو 2025
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التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنوفية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع عدد من الفتيات وإصابة أخريات. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن حادث المنوفية صرف التعويضات اللازمة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية وزيرة التضامن الاجتماعي مركز أشمون محافظة المنوفية

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