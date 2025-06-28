21 يوليو أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة داخل محل بالمطرية

حددت محكمة جنايات القاهرة 21 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل محل ملابس وأثناء سيرها في الشارع، في منطقة المطرية بالقاهرة.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 18 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية.

تعود الواقعة إلى بلاغ تقدمت به فتاة إلى قسم شرطة المطرية، أكدت فيه تعرضها لتحرش جنسي في الشارع من قبل شخص تعمد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، في وضح النهار وأمام المارة.

وقالت الضحية أمام النيابة العامة إن الواقعة حدثت منذ شهر أثناء سيرها في الشارع، وعندما أخبرت والدتها بالواقعة، حاولت طمأنتها وأكدت لها أن الأمر ربما يكون مجرد توهم.

وأضافت المجني عليها إلا أن المتهم كرر الاعتداء عليها في مرات جديدة عندما دخلت أحد محال الملابس، حيث فوجئت به يقترب منها ويلامس مناطق حساسة من جسدها دون أي مبرر، الأمر الذي دفعها إلى التقدم ببلاغ رسمي.

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