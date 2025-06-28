السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

بعد انتهاء مشواره مع الهلال السعودي، أرقام تاريخية سطرها سالم الدوسري بمونديال الأندية (تقرير)

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي تعرض قائده سالم الدوسري لإصابة عضلية أدت لعدم استكمال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح النادي أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الدوسري في العضلة الخلفية للفخذ، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته بين 4 إلى 6 أسابيع، ما يعني غيابه رسميًا عن بقية مباريات البطولة.

وتُعد خسارة الدوسري ضربة قوية للهلال، خاصة مع اقتراب الفريق من مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي في دور الـ16 من البطولة، حيث يُعد قائد المنتخب السعودي أحد الركائز الأساسية في تشكيل الزعيم.

 

أرقام تاريخية سطرها سالم الدوسري مع الهلال 

وسطر النجم السعودي سالم الدوسري، اسمه بحروف من نور في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، محققًا رقمًا تاريخيًا بعد هدفه الأخير في شباك باتشوكا المكسيكي

 

 

هذا الإنجاز لم يجعله الهداف التاريخي للعرب في المسابقة فحسب، بل جعله أيضًا اللاعب العربي الأكثر مساهمة في الأهداف.

الدوسري يتفوق على أساطير العرب

تمكن سالم الدوسري بعد تسجيل هدف الهلال الأول في مباراة فريقه ضد باتشوكا المكسيكي.

 هذا الهدف رفع رصيد الدوسري إلى خمسة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، ليصبح بذلك هداف العرب التاريخي في البطولة.

وبهذا الإنجاز، تفوق الدوسري على نجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، ولاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، حيث سجل كل منهما أربعة أهداف في المسابقة.

كما  أصبح صاحب الـ33 عامًا اللاعب العربي الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم للأندية حيث أسهم الدوسري في سبعة أهداف إجمالًا، بواقع خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وتجاوز الدوسري بذلك حسين الشحات وعلي معلول نجم الأهلي السابق، اللذين أسهما في ستة أهداف لكل منهما، ليثبت جدارته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العربية على الساحة العالمية.

ارقام سالم الدوسري  في دور مجموعات كأس العالم للأندية

افضل مؤشر هدف\دقيقة ('256)
 الأكثر تسديدا (8)
الأكثر تسديدا على المرمى (2)
 الأكثر صناعة للفرص (6)
الأكثر نجاحا في المراوغة (6)
 معدل تقييم سوفاسكور (7,37)


وأسهم هدف الدوسري في فوز الهلال على باتشوكا بنتيجة 2-0، ليحسم «الزعيم» تأهله إلى دور الـ16 من مونديال الأندية بنظامه الجديد الذي يضم 32 فريقًا. أصبح الهلال بذلك الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي يبلغ هذا الدور المتقدم.

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