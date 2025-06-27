أزمة في الهلال، غموض موقف سالم الدوسري من مواجهة مانشستر سيتي

تعرض سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، لإصابة عضلية في مباراة فريقه ضد باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه بمنصة إكس أن إصابة سالم الدوسري في العضلة الخلفية جاءت بعد مجهود عالٍ في المباراة بالانطلاقات، موضحًا أنه لا توجد لقطة واضحة ولا يوجد شيء مقلق في الإصابة.

وأضاف: “الأفضل بالنسبة لإصابة الدوسري أن تكون عبارة عن إجهاد، وبالتالي يكون جاهزًا لمباراة دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي”.

وتابع: أسوأ السيناريوهات إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى في مباراة باتشوكا.

وأكد أن سالم الدوسري، سيخضع مساء اليوم لفحوصات طبية دقيقة لتقييم موضع إصابته، التي تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

الإصابة، التي أثارت قلق الجماهير بعد ظهور اللاعب متأثرا في نهاية اللقاء، استدعت تدخلا طبيا لتحديد درجتها، وفترة العلاج والتأهيل اللازمة، في وقت حساس من مشوار الهلال في البطولة العالمية.

وستحدد نتيجة هذه الفحوصات مدى جاهزية الدوسري للمرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة في دور الـ16 ضد العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

ويأمل الجهاز الفني، بقيادة سيموني إنزاجي، أن تكون الإصابة خفيفة ولا تُبعد اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة، لما يمثله من قيمة فنية وقيادية داخل الفريق.

فيما أكد سالم الدوسري قائد نادي الهلال السعودي، أنه يطمح إلى الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية.

وقال الدوسري فى تصريحات صحفية اليوم: "منذ اليوم الأول لـ سيموني إنزاجي أثار استغرابي أنه يعرف كل الفريق حرفيًا، نحن منظومة واحدة وهمُّنا واحد".

وشدد الدوسري: "لم نأت للمشاركة، وإنما لتشريف السعودية، هدفنا واضح ولم يكن الحضور فقط، نجحنا في تحقيق هدف التأهل، نحتفل اليوم، ونأمل في الذهاب لأبعد مكان ممكن في البطولة". "لا أريد استباق الأهداف، أول خطوة كانت التأهل من دور المجموعات، لِم لا نطمح في الإقصائيات؟".

وكان سالم الدوسري قد تحدث في المؤتمر الصحفي حول إصابته، مؤكدًا أنه سيخضع لأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة مانشستر سيتي.

وفاز الهلال على باتشوكا بثنائية دون رد حملت توقيع سالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وأحرز اللاعب السعودي هدفه الأول في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية، كما أصبح الهداف التاريخي للاعبين العرب في المونديال.

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