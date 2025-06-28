السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

تشغيل خدمة جديدة على خط قطارات المنصورة - قلين

انطلاق خط تشغيل قطار
انطلاق خط تشغيل قطار بلقاس المنصورة، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “تشغيل خدمة جديدة على  خط المنصورة / شربين /  قلين”.

واستقبل اللواء طارق مرزوق  محافظة الدقهلية المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، لافتتاح وتشغيل وصلة الربط بين خطي قطار (المنصورة/دمياط) و(شربين/قلين) اليوم السبت.

ورافق محافظ الدقهلية غادة الحمادي رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس ولفيف من نواب البرلمان منهم  النائب وحيد قرر والنائب طارق عبد الهادي النائب السابق نبيل الجمل والنائب ممدوح فوده والنائب  جمال عبد الظاهر والنائب رضا الشافعي والنائب اللواء فائق الذكي ولفيف من رجال المجتمع المدني.

 

كما أعلن النائب وحيد قرر استقلال المواطنين بالمجان من بلقاس المنصورة وأعرب عن سعادته البالغة بالإنجاز العظيم للدولة المصرية لخدمة أبناء بلقاس.

 

بلقاس بتفرح بافتتاح خط السكة الحديد.

وتوجه أهالي بلقاس  بالشكر  الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق  ولكل رؤساء هيئة السكك الحديدية السابقين وللمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وجميع نوابه والعاملين بالهيئة على ماقدموه من جهد ليتحقق الحلم  بعموم مركزى بلقاس والستامونى وجمصة بالمنصورة.

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