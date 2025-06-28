الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أمسية بعنوان "في وداع المثقف النبيل د. أحمد الباسوسي"، في السابعة من مساء بعد غد الإثنين، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج احتفاء وزارة الثقافة برواد الفكر والإبداع.

مسيرة أحمد الباسوسي

تعقد الأمسية بالتعاون مع نادي القصة، وتشهد حديثا عن مسيرة "الباسوسي" الإبداعية والإنسانية، مع الوقوف على محطات من حياته المهنية وإسهاماته الأدبية، بمشاركة كل من الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة، السيناريست د. صلاح شعير، الأديبة د. كريمة عمر، والكاتب خالد جودة، ويدير الأمسية القاص محمد رفاعي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

الدكتور أحمد الباسوسي

أحمد الباسوسي (1959–2025)، قاص وروائي مصري، وأستاذ في علم النفس الإكلينيكي. عمل استشاريا للعلاج النفسي ودرّس بجامعتي القاهرة وحلوان، شغل عضوية كل من اتحاد الكتاب المصريين، ونادي القصة، وترك وراءه رصيدا ثريا من المقالات في الصحافة المصرية والعربية.

إلى جانب عدد من الأعمال الأدبية البارزة، من بينها: "تراتيل وحكاوي أخرى قصيرة للغاية"، "كازانوفا المصري"، "يوميات حارق الشجر"، "أيام الهمس والجنون"، و"الشفرة".

كما شارك بعدد من البحوث النقدية في مؤتمرات أدبية تناولت القصة القصيرة والإبداع العربي، ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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