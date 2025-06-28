بمبالغ طائلة، برشلونة ينهي ملف الرواتب وميسي المستفيد الأكبر

كشفت صحيفة سبورت، أن نادي برشلونة أغلق ملف الرواتب المؤجلة نهائيًا.

وكتبت الصحيفة أن بعد أكثر من 4 سنوات على أزمة كورونا، أنهى نادي برشلونة سداد جميع ديونه المتأخرة تجاه لاعبي الفريق الأول، الرديف، والطاقم الفني، في واحدة من أكثر الملفات المالية تعقيدًا في تاريخه.

وتابعت: آخر دفعة بقيمة 16 مليون يورو، تم تحويلها في 30 يونيو 2025، بعد دفعات مماثلة في أعوام 2022، 2023 و2024، ضمن اتفاق جماعي لتقسيط المبالغ المؤجلة.

وأكدت أن أبرز المستفيدين هو ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق، فقد حصل على 47.6 مليون يورو مؤجلة، آخر دفعة 5.96 مليون.

غلاف صحيفة سبورت،فيتو

وحصل أومتيتي: 23.1 مليون، وبوسكيتس: 22 مليون، كما حصل جريزمان، ألبا، كوتينيو: بين 15 إلى 18 مليون، إلى جانب ديمبيلي، بيانيتش، سيرجي روبيرتو وغيرهم.



وأتمت: الاتفاق كان يقضي بتحويل نصف سنوي للاعبين الأساسيين، وسنوي للرديف والمدربين، وتم الالتزام به بالكامل.

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