الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي على قائمة الأجانب للموسم الجديد، حيث سيتم قيد خمسة لاعبين وهم أليو ديانج وجراديشار ومحمد علي بن رمضان وأشرف داري وأشرف بن شرقي.

ويبحث الأهلي في الوقت الحالي مستقبل كريستو ورضا سليم، حيث سيتم فسخ العقد مع الأول وإعارة الثاني إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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