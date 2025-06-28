البورصة في أسبوع.. 360.2 مليار جنيه قيمة التداول و190 مليار جنيه حجم الأرباح.. وخبراء: انتعاشة مدعومة بتحسن الظروف الإقليمية والتدفقات الأجنبية

البورصة المصرية، استطاعت البورصة المصرية أن تختتم التداولات بأداء قوي مقارنة بالأيام الماضية خلال فترة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مدفوعة بعوامل محلية وإقليمية ودولية إيجابية، مع صعود حاد لأسعار المؤشرات وارتفاع كبير في حجم القيم المتداولة، وترتفع توقعات استمرار هذا الزخم خصوصًا إذا تواصلت التقلبات الإقليمية في منحنى هادئ، واستمر الدعم الحكومي للمصانع، وتعزيز الثقة الموجهة إلى الأجانب.

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مؤشرات

أداء مؤشر EGX30 خلال التداولات

ومن جانبها قالت ماجى سليم إن مؤشر EGX30 وصل إلى 33,002.85 نقطة، بارتفاع 1.24% مقارنة بالجلسة السابقة، مسجلًا أعلى مستوى منذ مارس 2024، كما أن أداء المؤشر تضمن مكاسب أسبوعية بلغت 9.11%، وصعد خلال الشهر بنحو 3.2 %، بينما سجل ارتفاع سنوي حوالي 21%.

حركة السوق الأسبوعية

وتابعت ماجي: بدأت تداولات الأسبوع المنتهى بارتفاع قوي من 30,248 نقطة في 19 يونيو إلى 33,002 نقطة في 25 يونيو، أي تقدّم بنحو 9% خلال خمسة أيام فقط، كما شهد الأسبوع موجات من التقلب، ليبلغ حجم التداول مع نهاية جلسة الأربعاء نحو 1.8 مليار سهم، بقيمة تخطت 5.4 مليار جنيه (حوالي 30% فوق المتوسط اليومي خلال 90 يوما)، كما أن المؤسسات (محلية وأجنبية) كانت جهة الشراء الرئيسة بالإضافة إلى أن تجار التجزئة (مصريون وعرب) استحوذوا على جانب من عمليات البيع.

4 عوامل إيجابية أثرت على حركة التداولات بالبورصة المصرية

وحددت ماجى سليم خبيرة أسواق المال 4 عوامل ساهمت بشكل إيجابي على حركة التداولات بالبورصة المصرية والتى جاءت كالتالي:

1. التصالح النسبي في الأوضاع الجغرافية السياسية: نجاح الهدنة بين إيران وإسرائيل قد ساهم في تحسن معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

2. استئناف توريد الغاز: الحكومة أعلنت استئناف تزويد المصانع بالغاز اعتبارًا من جولة الأسبوع الماضي، مما خفّف من مخاوف توقف الإنتاج الصناعي.

3. تدفقات المستثمرين: استمرار دخول أموال أجنبية مؤسساتية، في حين تراجعت عمليات البيع من جانب الأفراد العرب والمصريين.

4. مكاسب واسعة القطاعية: نمو قطاعات التمويل، العقارات، الاتصالات، والمواد الاستهلاكية بنسب متراكمة بلغت بين 1.2% و1.7% خلال جلسة الأربعاء.

البورصة تربح 190 مليار جنيه في أسبوع

ومن جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال لــ “فيتو”: إن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بمكاسب قوية لرأس المال السوقي الذي قفز بنحو 190 مليار جنيه خلال أربع جلسات فقط، ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه، وذلك قبيل عطلة رأس السنة الهجرية.

كما شهدت البورصة خلال الأسبوع موجة صعود قوية انعكست على المؤشرات الرئيسية والقطاعات النشطة، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بدعم من مشتريات مؤسساتية محلية وأجنبية.

5 قطاعات تتصدر حركة التداولات

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأعلى من حيث قيم التداول خلال الأسبوع، بدون الصفقات، بإجمالي تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وجاء الترتيب كالتالي:

الخدمات المالية غير المصرفية – 1.5 مليار جنيه

العقارات – 914.9 مليون جنيه

الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات – 425 مليون جنيه

الموارد الأساسية – 422.6 مليون جنيه

مواد البناء – 421 مليون جنيه

الرؤية والتوقعات

وأضاف سمير رؤوف خبير أسواق المال لــ “فيتو”: حقق الأسبوع أعلى مستوى له منذ مارس 2024 ليعكس انتعاشًا مؤسسيًا مدعومًا بتحسن الظروف الإقليمية والتدفقات الأجنبية بالاضافة الى استمرار تزويد المصانع بالغاز يعود بثقة للمستثمرين تجاه القطاعات الصناعية ومن المتوقع استمرار الزخم الإيجابي وسط احتمال تعزيز البنك المركزي المصري لدعم الاستقرار النقدي، خاصة مع توجه الأسواق العالمية نحو تخفيض الفائدة.

حركة تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

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