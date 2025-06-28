السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يسعى لحل أزمة كريستو

كريستو
كريستو

يسعى مسؤولو النادي الأهلي عن حل لأزمة التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الذي انتهت إعارته إلى الصفاقسي التونسي حيث يتمسك اللاعب بالعودة أو فسخ العقد والحصول على مستحقاته كاملة خاصة وأنه يرفض الإعارة مجددا. 

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي  مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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