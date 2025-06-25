طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان "الأدب والنصوص": مباشر ويحتاج حفظ (فيديو)

أعرب طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية عن ارتياحهم النسبي بعد أداء امتحان مادة "الأدب والنصوص"، الذي أُجري صباح اليوم الأربعاء في مختلف معاهد الجمهورية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت من داخل المنهج، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطلاب: إن الامتحان لم يتضمن أي مفاجآت أو نقاط تعجيزية، لكنه كان يتطلب تركيزًا جيدًا وحفظًا دقيقًا للنصوص، مشيرين إلى أن بعض الأسئلة تضمنت أبياتًا شعرية قريبة في المعنى من أبيات أخرى مما استدعى من الطالب الانتباه والفهم الجيد.

آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد امتحان الأدب والنصوص

وأوضح أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان محتاج طالب حافظ ومركز، مفيش حاجة خارجة عن المنهج، لكن لازم تكون مذاكر كويس علشان تقدر تفرّق بين النصوص المتشابهة".

وأضاف آخر لـ “فيتو”: "الامتحان مش سهل أوي ولا صعب، هو امتحان عادل، بيفرّق بين الطالب اللي ذاكر واللي لأ، وده الطبيعي في امتحانات الأدب".

وأشار بعض الطلاب إلى أن سؤال الخطبة كان من النقاط التي واجهوا فيها بعض الصعوبة، خاصة لمن لم يهتم بمذاكرتها بشكل كافٍ، وقال أحدهم: "إحنا كنا مأجلين مذاكرة الخطبة، وعشان كده السؤال جِه تقيل شوية علينا، بس اللي حافظه كويس هيحله بسهولة".

وأكد عدد من الطلاب أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، بل إن بعضهم تمكن من المراجعة والخروج قبل انتهاء الوقت، معتبرين أن نوعية الأسئلة جاءت مباشرة وفي متناول الطلاب.

واختتم أحد الطلاب حديثه قائلًا: "المادة حفظ بنسبة كبيرة، فطالما الطالب ذاكر كويس، هيتعامل مع الامتحان بسهولة، هي مش مادة فيها أفكار صعبة زي الفيزياء والكيميا، اللي هما فعلًا كانوا أصعب بكتير".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.