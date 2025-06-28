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رياضة

الأهلي يحدد موعد اجتماع مجلسه

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، الإثنين المقبل، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من أمريكا والتي شهدت تواجد أغلب الأعضاء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التجديد لمديري المقرات والإدارات المختلفة وكذلك بحث التقرير الخاص بالنشاط الرياضي واعتماد أسماء المدربين في النشاط والعديد من الملفات الأخرى.

حدد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي 72 ساعة القادمة موعدا للسفر إلى اسبانيا للحصول على راحة استغلالا لعدم ارتباط الفريق باي مباريات خلال الفترة المقبلة. 

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر  بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي  مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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