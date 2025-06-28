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بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

بالاسم ورقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفي

تنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية، وذلك بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

 

اعتمد محافظ المنوفية منذ قليل  نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور  مايو  2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310.


كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو  2025 بنسبة نجاح 91,18 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 34 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2025 بنسبة نجاح 85,71 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالبا.

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا
 

 

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

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