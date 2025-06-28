موعد أداء الرؤساء الجدد لهيئة قضايا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض اليمين أمام السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 328 لسنة 2025، يعين المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 /7 /2025.

تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض

والقرار رقم 329 لسنة 2025، يعين المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1 /7 /2025.

تعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

والقرار رقم 330 لسنة 2025، يعين المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 /7/ 2025.

تعيين المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة

والقرار رقم 331 لسنة 2025 يعين المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 /7/ 2025

ومن المقرر أن يؤدي رؤساء قضايا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة لبدء مهام عملهم كما من المقرر أن يتم تكريم الرؤساء المنتهي خدمتهم من رئاسة قضايا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض.

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