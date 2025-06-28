وسام أبو علي يطلب الرحيل.. والأهلي يحدد 9 ملايين دولار لفتح الباب.. موسم استثنائي يُقرب المهاجم الفلسطيني من العودة لأوروبا.. عروض أوروبية وخليجية تطرق أبواب القلعة الحمراء

بدأت إدارة النادي الأهلي في مناقشة ملف رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

اللاعب اجتمع مع مسئولي ناديه أثناء تواجد الفريق في أمريكا، وأبلغهم بطلبه الرسمي بالرحيل عن القلعة الحمراء في ظل تلقيه أكثر من عرض خارجي جاد، وعلى إثر هذا الطلب، لم تمانع إدارة الأهلي مبدئيًا، لكنها اشترطت الحصول على عرض رسمي لا يقل عن 9 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيعه.

عروض أوروبية وخليجية تطرق أبواب الأهلي

وسام أبو علي بات هدفًا ملحوظًا في سوق الانتقالات بعد تألقه بقميص الأهلي، وظهوره اللافت في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لمصادر قريبة من اللاعب، فإن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي تقدّم بعرض رسمي بلغت قيمته نحو 6 ملايين دولار، وهو ما اعتبره الأهلي غير مناسب في الوقت الحالي.

إلى جانب العرض الأمريكي، تلقى أبو علي اتصالات من أحد أندية الدوري الألماني، دون الكشف عن القيمة المالية أو تفاصيل العرض، كما أبدى نادي العربي القطري رغبة قوية في ضم اللاعب ضمن خطته لتعزيز الخط الأمامي استعدادًا للموسم المقبل.

حتى الآن، لم يصل عرض رسمي بالقيمة المطلوبة من أي نادٍ، لكن من المتوقع أن تتسارع المفاوضات في الأيام القادمة، خاصة بعد حصول الفريق على راحة طويلة، تسبق انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

بطل ليلة الـ”هاتريك”.. تألق لافت في كأس العالم للأندية

من بين أبرز المحطات التي لفتت الأنظار نحو المهاجم الفلسطيني، كانت مشاركته اللافتة في كأس العالم للأندية، حيث سجل “هاتريك” في مرمى بورتو البرتغالي خلال مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4 على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي.

هذا الإنجاز وضع اسم وسام أبو علي في تاريخ البطولة، كأول لاعب فلسطيني يسجل ثلاثية في مونديال الأندية، وأول لاعب أهلاوي يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة من البطولة العالمية، ما زاد من أسهمه في السوق الأوروبية والخليجية.

الأهلي يمنح لاعبيه راحة 18 يومًا

وبعد نهاية المشاركة في كأس العالم للأندية، قرر الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة لمدة 18 يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وهي الراحة الأولى منذ نهاية الموسم المحلي، بعدما خاض الفريق سلسلة مباريات متواصلة محليًا وقاريًا.

يأتي ذلك في وقت حرج تتداخل فيه الملفات الفنية والإدارية، وأبرزها ملف مستقبل وسام أبو علي، الذي قد يُحسم قبل العودة إلى التدريبات، إذا ما تلقى الأهلي عرضًا ماليًا مناسبًا يلبي شروطه.

هل يرحل أبو علي؟ القرار بيد العروض الرسمية

رحيل وسام أبو علي عن الأهلي يبدو أقرب من أي وقت مضى، لكن القرار النهائي مرتبط بوصول عرض رسمي يطابق مطالب النادي المالية.

الإدارة لا تمانع التخلي عن اللاعب، احترامًا لرغبته في العودة لأوروبا، لكن بشرط أن يكون المقابل مرضيًا للنادي فنيًا وماليًا.

في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، تظل كل الخيارات مفتوحة، بينما يواصل اللاعب التفكير في مستقبله، سعيًا لمواصلة التألق خارج القارة الإفريقية.

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