تجديد حبس عاطل متهم بنشر محتويات خادشة للحياء عبر انستجرام

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بنشر محتويات خادشة للحياء وانتهاك الآداب العامة عبر تطبيق انستجرام 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقاطع مرئية عبر أحد الحسابات على تطبيق “إنستجرام”، تضمنت محتويات خادشة للحياء العام، تنطوي على سرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في صورة تُنتهك بها الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.

جاء ذلك في إطار متابعة النيابة العامة لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر للمحتويات التي قد تُشكل جرائم تمس القيم المجتمعية أو تُخالف أحكام القانون.

وبناءً على ما تضمنته مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان، تبين استخدامهما في إعداد ونشر العديد من المقاطع المرئية التي تتناول قصصًا خيالية تتضمن انتهاكات جسيمة للقيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية عبر استقطاب المتابعين، وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا.

وأكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الوقائع، وشددت على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو المساس بالآداب العامة، أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان هذا المجتمع..

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