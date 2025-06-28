السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

التحريات تكشف سبب اعتداء سيدة على زوجها بـ كاتيل بمدينة بدر

عنف اسري
عنف اسري

كشفت التحريات الأولية سبب الخلاف في واقعة اعتداء سيدة بالضرب على زوجها، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل شقتهما في الحي المتميز بمدينة بدر ما أفقده الوعي، وتم نقل المصاب لمستشفى بدر لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة بين الطرفين هو شقة يتقاسم ملكيتها الزوج والزوجة إذ تفاجئت الزوجة بإن الزوج يرغب أن يمكث في الشقة بذاته..وعند توضيح الزوجة له بأنها شريكة له في الشقة قال لها “ مالكيش حاجة في الشقة وهخرجك منها"، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة مما جعل الزوجة تفكر في الانتقام وإذا بها تمسك بجهاز “ الكاتيل” واعتدت به علي وجه زوجها مما استدعي خياطة وجهه بـ ١٠ غرز.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة بدر، باعتداء زوجة على زوجها بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت لاعتداء الزوجة علي زوجها بجهاز الكاتيل في وجهه، ما أدي إلى حدوث قطع في الوجه استدعى إجراء ١٠ غرز في الوجه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع الطرفين لكشف ملابسات الواقعة. 

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