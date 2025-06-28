السبت 28 يونيو 2025
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أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لتلقي مقترحات إنتاج برامج معرفية

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدّم لتلقي مقترحات إنتاج برامج علمية تهدف إلى نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية بين الجمهور بأسلوب جذاب ومبتكر، علمًا بأن انتهاء موعد التقدم يوم 31 يوليو 2025.

يأتي ذلك في إطار دور الأكاديمية في نشر ثقافة العلم والابتكار، ودعم صنّاع المحتوى العلمي الجاد، ومكافحة المعلومات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج محتوى علمي عالي الجودة يُعرض عبر شاشات التلفزيون المصري والمنصات الرقمية.

 أولًا: مقترح إنتاج نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا


نشرة علمية أسبوعية تُقدم أحدث الأخبار العلمية محليًا وعالميًا بأسلوب مبسط وجذاب.
الشروط:

* خلفية علمية وخبرة في إنتاج البرامج أو المحتوى العلمي
* ألا يقل عدد المتابعين على وسائل التواصل عن 100 ألف
* تقديم رؤية متكاملة وشكل فني وخطة تسويقية وميزانية إنتاج لـ 30 حلقة

 ثانيًا: مقترح إنتاج بودكاست علمي
برنامج صوتي يستضيف علماء وخبراء مصريين لتبسيط العلوم وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
الشروط:

* خبرة في إعداد أو تقديم برامج صوتية
* محتوى عالي الجودة صوتيًا ومضمونًا
* تقديم تصور تفصيلي للحلقات وخطة تسويقية وميزانية لـ 30 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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