السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

المنشاوي يغرد منفردا للمصحف المرتل، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الشورى / ق / الطارق  30 ق.


15: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور الحشر/ القيامة/ الأعلى / البلد  45 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا  وما تيسر من سور النجم / القمر/ النازعات / الشمس  45 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى النبيا / قصار السور 44 ق.


02:48 (قبل الفجر) للشيخ  عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة يوسف 30ق.
 


وتلاوات المصحف المرتل ليوم السبت مواقيت إذاعتها كالتالي:
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي البقرة - آل عمران ومدة التلاوة/ ٢٩ق.


الساعة / ١١:١٨ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٢٩ ق.


الساعة / 13:38/ تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٢٩ ق.


الساعة / ۱۵:۱۲ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي آل عمران - أول النساء ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ۱۷:۲٥ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ١٧:٥٧ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٣٠ ق.


الساعة / ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي النساء - المائدة ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ٠٢٠٢٢ / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة / ٠٤:٥١ تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي المائدة - الأنعام ومدة التلاوة / ۲۸ ق.


الساعة/ ٠٥٠٢٣ /تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي/ ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / ٣٠ ق.

 

و الختمة والمرتلة تذاع في الساعة ١٠٥٠- تلاوة للقارئ / الشحات محمد أنور / من الآية 109 من سورة المائدة وحتى الآية ٥٨
من سورة الأنعام / ٢٩ ق.

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