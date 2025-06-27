الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

غدا، الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت حكمها في الدعوى المقامة عمرو عبد السلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

وقال مقدمو الدعوى إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.

الدعوى مطالبة بعزل وزير التربية والتعليم 

وكان المحامون قد أقاموا الدعوى 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

 

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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