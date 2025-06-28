كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده: مؤمن بالنصر وولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان يقوم بجهد رائع (فيديو)

نجح نادي النصر السعودي في تجديد عقد الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أمس الخميس، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، انتهت باستمراره حتى صيف عام 2027.

وأجرى كريستيانو رونالدو مقابلة بالفيديو عبر الموقع الرسمي لفريق النصر السعودي قائلًا: أومن بالمشروع، أومن بالنصر، أومن بجماهيرنا.

مسـاء اليـوم السبـت ⏳ pic.twitter.com/JZmWQ4TlYa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 27, 2025

وتابع: "علينا أن نذكر ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان لأنه يقوم بجهد رائع وعمل رائع ونحن لسنا سعداء بما حدث الموسم الماضي".

تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد التجديد

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاصيل العقد التاريخي الجديد، الذي وقعه رونالدو مع النصر، حيث سيحصل على 178 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، بالإضافة إلى حصة في النادي تصل إلى 15%.

وأضافت أن "النجم البرتغالي سيحصل على 24.5 مليون جنيه إسترليني كمكافأة توقيع، عن الموسم الأول، بالإضافة إلى 38 مليونا مع بداية الموسم الثاني، بجانب 4 ملايين في حال التتويج بلقب هداف الدوري".

وأشارت أيضًا إلى أن "الدون سينال 8 ملايين إسترليني، إذا توج مع النصر بلقب الدوري السعودي، بجانب رعاية كبرى خارج الملعب، متمثلة في وجود 16 شخصا حوله بدوام كامل، بواقع 3 سائقين، و4 مديرات منزل، وطاهيين، و4 أفراد أمن، و3 أشخاص يعملون في الحديقة".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن "النصر السعودي سيتكفل برواتب هؤلاء العمال، بواقع مليون و400 ألف إسترليني، فضلا عن 4 ملايين لاستخدام طائرة خاصة، بالإضافة إلى عقود رعاية مع شركات سعودية، قد تصل قيمتها إلى 60 مليونا".

نصف مليار إسترليني حصيلة عقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي

وبحسب تقرير “ذا صن”، فإنه يمكن للأسطورة رونالدو أن يجني أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني، مع نهاية عقده الجديد.

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