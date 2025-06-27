السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

تقارير سعودية: الغموض يحيط ملف مدرب النصر

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

النصر السعودي، ذكرت صحيفة سبق السعودية، أنه ما زال الغموض يحيط ملف المدرب الجديد للنصر، بعد تداول الكثير من الأسماء لتولي قيادة الدفة الفنية لرفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب الصحيفة السعودية أن النصر السعودي يفاضل بين المدربين البرتغاليين جورجي جيسوس، مدرب الهلال السابق، وسيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لبورتو البرتغالي، المرشحان الأبرز لتدريب فريق النصر، ابتداءً من الموسم الكروي الجديد 2025/26.

ووفق ما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن جورجي جيسوس وسيرجيو كونسيساو ضمن قائمة النصر المرشحة لخلافة ستيفانو بيولي كمدرب جديد.

واستغنى نادي النصر، عن خدمات مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد أقل من موسم على التعاقد معه، وذلك بعد حلوله ثالثًا في الدوري السعودي لكرة القدم.

ورحل جيسوس عن تدريب الهلال خلال الشهر الماضي، بعدما ودع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام أهلي جدة (1-3) في نصف النهائي.

 

موقف جيسوس من تدريب النصر السعودي

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الخميس، أن مصدرًا مقربًا من جيسوس كشف عن وجود عرض رسمي من النصر بالفعل، للتعاقد مع المدرب البرتغالي جيسوس الذي رحب بتدريب العالمي.

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