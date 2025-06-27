مفاجأة خاصة في ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “ابتدينا” بعد طرحه للبرومو، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عمرو دياب على cover “ابتدينا” وهو بنيو لوك جديد من حيث الملابس وتسريحة الشعر، حيث إنه ظهر وهو يرتدي “فيست جينز”

ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد “أبتدينا” مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين ومنهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي وعمرو مصطفي بعد صلحهما، كما أنه يتعاون للمرة الأولي مع الشاعرة منة القيعي ويتعاون مع مصطفي حدوته والموزع إسلام زكي ووسام عبد المنعم وعادل حقي

كما أنه يتعاون أيضا مع بهاء الدين محمد ونادر عبدالله، كما أن الهضبة يعود للتلحين من خلال ألبومه الجديد د

وتصدر الهضبة عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح برومو أولى أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا”، والمفاجأة كانت هو تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى من جديد بعد فترة غياب كبيرة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما التي تسببت في انقطاع الود.



الهضبة كشف عن صور من تحضير لأغنية ابتدينا، وظهر في استديو أمير محروس وبرفقته الشاعر تامر حسين وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصور ومن أبرز التعليقات التي جاءت أن هذه الصورة تتذكرهم بذكريات كثيرة جمعت بينه وبين عمرو مصطفي.

حرص عمرو دياب على مساندة عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية بعد أزمته الصحية التي أثارت قلق نجوم الفن.

وتفاجأ الجمهور أيضا في وقت سابق بصلح عمرو دياب وعمرو مصطفى في حفل بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما بعدما قال الهضبة في وقت سابق لعمرو مصطفى “أنت متغنيش انت تلحن بس” وذلك أمام الجمهور على المسرح، الأمر الذي تسبّب في انقطاع الود بينهما.

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