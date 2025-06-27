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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في الإمارات، فيتو

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بتعاملات مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 394 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 350 درهمًا إماراتيًّا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 300 درهم إماراتي –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

تأثر سوق الذهب بالحرب الإيرانية

جدير بالذكر أدى توقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى تراجع كبير فى أسعار المعدن الأصفر عالميًّا ومحليًّا وهو ما ترك أثرًا فوريًّا وعميقًا على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق الذهب.

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