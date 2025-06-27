الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

الحماية المدنية تجري عملية تبريد لحريق مخزن كرتون بالهرم

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية تبريد لمخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس في منطقة الهرم اندلعت فيه النيران، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس في منطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن كرتون بالهرم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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