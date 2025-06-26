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وزير الأوقاف السابق يحذر: تسريب الامتحانات جريمة والغش يهدم الأجيال

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو
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حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة الغش في الامتحانات، مؤكدًا أن تسريب أي امتحان لا يُعد مجرد غش فحسب، بل يمثل جريمة مركبة تستدعي مواجهة قانونية حاسمة وصارمة.

وزير الأوقاف السابق: تسريب أي امتحان جريمة مركبة تفوق جريمة الغش

وكتب جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تسريب أي امتحان جريمة مركبة تفوق جريمة الغش، وتستدعي إجراء قانونيًا حاسمًا. فالغش يدمر الأمم".

وأضاف وزير الأوقاف السابق: "الغش في الامتحان، أو المساعدة عليه، أو غض الطرف عنه، جريمة شرعية ووطنية، وهدم متعمد للأجيال".

وزير الأوقاف السابق: الغش لا يُفسد العملية التعليمية فقط بل يضرب القيم الأخلاقية في مقتل

واستشهد جمعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني"، مشددًا على أن الغش لا يُفسد العملية التعليمية فقط، بل يضرب القيم الأخلاقية في مقتل، ويهدد مستقبل الوطن بتخريج أجيال لا تستحق ما تحصل عليه من شهادات.

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الدكتور محمد مختار جمعة الغش في الامتحانات النبي صلى الله عليه وسلم محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السابق

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