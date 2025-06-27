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حوادث

القبض على سائق سيارة تسبب في مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بحلوان

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في مدينة حلوان ما أسفر عن مصرعه فى الحال.



حادث مدينة حلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.


مصرع شاب دهسته سيارة بحلوان

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بحلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة واقتياده إلى ديوان القسم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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