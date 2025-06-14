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رياضة

التونسي أحمد مزهود يوقع لمودرن سبورت 3 سنوات

أحمد مزهود، فيتو
أحمد مزهود، فيتو

كشفت إذاعة ديوان إف إم التونسية، اليوم السبت، عن توقيع الظهير الأيسر أحمد سالم مزهود لاعب فريق نجم المتلوي، على عقد مع نادي مودرن سبورت، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه.

ويأتي التعاقد مع أحمد مزهود لتعويض رحيل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت والذي انتقل إلى صفوف فريق سيراميكا.

مودرن سبورت يخطف مزهود قبل الترجي والخالدية البحريني

ووقع أحمد مزهود مع الفريق المصري مودرن سبورت عقدا لمدة 3 مواسم بعد تعطل المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي والخالدية البحريني.

يذكر أن أحمد مزهود في رصيده مع فريق نجم المتلوي 45 مباراة سجل خلالها  3 أهداف وساهم في 8 تمريرات حاسمة.

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