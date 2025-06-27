أسعار ومواصفات سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2026

سيارات ستروين، طرحت سيتروين سيارتها ستروين C5 إير كروس موديل 2026 في السوق المصري، بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.

أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، أسعار ومواصفات السيارة موديل 2026، بالسوق المصري خلال شهر يونيو ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و720 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية مليون و850 الف جنيه



مواصفات أمن وسلامة سيارات ستروين C5 إير كروس

-4 وسائد هوائية

– فرامل مانعة للانغلاق ABS

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– فرامل يد إلكترونية EPB

– مساعد الفرامل الفجائية BA

– برنامج ثبات إلكتروني ESP

– أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات

– مثبت ومحدد سرعة

– مساعد الحارة المرورية

– أنظمة المساعدة على التلال HA

– خاصية مراقبة النقاط العمياء

– حساسات ركن أمامية وخلفية

– كاميرا خلفية

– أنظمة مراقبة الإطارات

– تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة

– عجلة قيادة متعددة الوظائف

– مرآة داخلية ذاتية التعتيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.