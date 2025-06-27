أسعار ومواصفات سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2026
سيارات ستروين، طرحت سيتروين سيارتها ستروين C5 إير كروس موديل 2026 في السوق المصري، بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.
أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس
وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، أسعار ومواصفات السيارة موديل 2026، بالسوق المصري خلال شهر يونيو ونرصدها في التقرير التالي:-
يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و720 ألف جنيه.
ويصل سعر الفئة الثانية مليون و850 الف جنيه
مواصفات أمن وسلامة سيارات ستروين C5 إير كروس
-4 وسائد هوائية
– فرامل مانعة للانغلاق ABS
– توزيع إلكتروني للفرامل EBD
– فرامل يد إلكترونية EPB
– مساعد الفرامل الفجائية BA
– برنامج ثبات إلكتروني ESP
– أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات
– مثبت ومحدد سرعة
– مساعد الحارة المرورية
– أنظمة المساعدة على التلال HA
– خاصية مراقبة النقاط العمياء
– حساسات ركن أمامية وخلفية
– كاميرا خلفية
– أنظمة مراقبة الإطارات
– تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة
– عجلة قيادة متعددة الوظائف
– مرآة داخلية ذاتية التعتيم
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