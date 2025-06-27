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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2026

سيارات
سيارات

سيارات ستروين، طرحت  سيتروين سيارتها ستروين C5 إير كروس موديل 2026  في السوق المصري، بمحرك 4 سلندر  سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.

أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، أسعار ومواصفات السيارة موديل 2026، بالسوق المصري خلال شهر يونيو ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو  مليون و720 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية مليون و850 الف جنيه 


مواصفات أمن وسلامة سيارات  ستروين C5 إير كروس

-4 وسائد هوائية 

– فرامل مانعة للانغلاق ABS 

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD 

– فرامل يد إلكترونية EPB 

– مساعد الفرامل الفجائية BA 

– برنامج ثبات إلكتروني ESP 

– أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات

 – مثبت ومحدد سرعة

 – مساعد الحارة المرورية

 – أنظمة المساعدة على التلال HA 

– خاصية مراقبة النقاط العمياء 

– حساسات ركن أمامية وخلفية

 – كاميرا خلفية

 – أنظمة مراقبة الإطارات

– تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة 

– عجلة قيادة متعددة الوظائف 

– مرآة داخلية ذاتية التعتيم 

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