أدعية أول جمعة في العام الهجري الجديد

دعاء أول جمعة في العام الجديد، مع بدء العام الهجري الجديد 1447، وفي أول جمعة من العام الهجري الجديد، فإن البعض يستغل هذا الأمر في الدعاء، خاصة وأن يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة وأن الدعاء فيه مستجاب، أضف إلى ذلك أن هذه الجمعة الحالية هي أول جمعة في العام الهجري الجديد، ما يجعل الكثيرون يعقدون الآمال في تحقيق آمالهم ونيل مبتغاهم، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد.

أدعية أول جمعة في العام الجديد

من الأدعية المأثورة

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره هذا من دعاء النبي ﷺ، يدعو به الإنسان،

كذلك من دعاء النبي ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير

أدعية عامة

بسم الله والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا إله إلا أنت السميع المجيب.

لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

اللهم إني في كل ما سألتك ربي أعطيتني، فلك الحمد والشكر والثناء الجزيل الحسن، فأعطني سؤالي، ولا تحرمني إجابتك يا أرحم الراحمين.

أدعية الفرج

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم.اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك فيه ثم عدت إليه.اللهم إني أستغفرك من ذنب تبت إليك فيه ثم عدت إليه.أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إلهي إن كان لي ذنب يحول بيني وبين إجابتك لدعائي فـاغفره لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم أني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.اللهم حرّم جلودنا وجلود آبائنا عن النار.اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم ولا تفرقنا وأهلنا وأحباءنا بعد الممات يا رب العالمين.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم اجعل آخر قولي في هذه الحياة الدنيا أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.

أدعية أول جمعة في العام الجديد

أدعية الزواج بمن نحب

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استعانك به أحد أعنته، وإذا استرحمك به أحد رحمته.

اللهم إني أسألك بأنك الله الحي القيوم.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

اللهم هب لي من لدنك زوجًا صالحًا ـ أو أي دعاء تريده.

اللهم استعففت فاغنني من فضلك.

اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

اللهم إنك جامع الناس في يوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيني وبين؟.

اللهم أعطني ولا تحرمني يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بعزك وحولك وقدرتك وقوتك وعلمك ورحمتك أن تجمع اللهم بيني وبين.. اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني وأن تجمع بيني وبين.. اللهم إني أسألك بقدرتك وضعفي أن تجمع بيني وبين...

اللهم إني في كل ما سألتك ربي أعطيتني فلك الحمد والشكر والثناء الجزيل الحسن فـأعطني سؤلي.

اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة وعلمك بحالي أن لا تكسر لي نفسي بين المسلمين.وأن ترزقني بحلالك عن حرامك.

اللهم هب لي من لدنك زوجًا صالحًا وارزقني منه بالذرية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا ربي وسيدي ومولاي وخالقي ورازقي أسألك بأنك العزيز وأنا الذليل إليك، أسألك بأنك القوي وأنا الضعيف إليك، أسألك بأنك الغني وأنا الفقير إليك، أسألك بأنك المجيب وأنا المضطر إليك، أسألك بأنك القادر الرازق وأنا بحاجة إلى رزقك يا أرحم الراحمين.

أدعية حسن الخاتمة

اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا يا أرحم الراحمين.

إلهي لا تكسر لي نفسي بين المسلمين.

اللهم أني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت.اللهم أحسن خاتمتي يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك بحق قولك ـ ادعوني استجب لكم.

اللهم ها أنا دعوتك كما أمرتني فلا تحرمني إجابتك يا أرحم الراحمين.

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