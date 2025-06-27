الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية في العطلة الأسبوعية

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا في العطلة الأسبوعية، حيث توافد المواطنون للاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إشغال الشواطئ بالقطاع الشرقى ورفع الرايات الخضراء بينما القطاع الغربي رفع الرايات الصفراء.

وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، وخلال جولتهم الميدانية، استفسروا من الرواد عن قيمة تذاكر الدخول والتأكد من مطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات، مثل دفع الإكراميات.

كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري، كذلك راقب المفتشون توفر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، إضافةً إلى التزام الرواد باستخدام البدالات المزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت الإدارة المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

 

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للسياحة والمصايف بالاسكندرية شواطئ الإسكندرية

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