الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

تصدير 50 ألف طن فوسفات إلى الصين عبر ميناء سفاجا

مواني الهيئة
مواني الهيئة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ (8) سفن وتم تداول (68000) طن بضائع و(862) شاحنة و(400) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(534) شاحنة و(374) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (58000) طن بضائع و(328) شاحنة و(26) سيارة.


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي Belagos Expres، القاهرة وعمان، بينما تغادر السفينة Xin Hai Tong 39 وعلى متنها  50 ألف طن فوسفات متجهة الى الصين.

 

كما شهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(266) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة، وسينا.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3329 راكبا. 
 

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