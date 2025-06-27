الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

حريق في مخزن كارتون بالهرم

حريق، فيتو
حريق، فيتو

اندلع حريق منذ قليل داخل مخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، مما أثار حالة من الفزع بين المواطنين. 

على الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق في المخزن، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق وإخماده.

وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران بعد فترة من الجهود المستمرة ولم تُسجل أي إصابات بشرية في الحريق حتى الآن، بينما تم حصر الأضرار المبدئية التي لحقت بالمخزن.

في سياق متصل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بمتابعة الحادث والبحث في أسباب نشوب الحريق.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث، وسط تكثيف الجهود لمعرفة ما إذا كان هناك أي شبهات وراء نشوبه.

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النيابة العامة منطقة الهرم محافظة الجيزة

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