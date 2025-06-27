الجمعة 27 يونيو 2025
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رياضة

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

حددت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم 17 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق موسم 2025-2026 من الدوري.


وتشهد الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، مواجهة نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد و باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية.

 

وستتجه الأنظار يوم 21 سبتمبر 2025 لمواجهة الكلاسيكو بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بينما يقام الكلاسيكو في النصف الثاني من الموسم يوم 8 فبراير 2026.


ويقام ديربي باريس بين باريس سان جيرمان وإف سي باريس يوم 4 يناير 2026 بينما ستكون مواجهة الإياب يوم 16 مايو 2026.

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