تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي
حددت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم 17 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق موسم 2025-2026 من الدوري.
وتشهد الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، مواجهة نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد و باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية.
وستتجه الأنظار يوم 21 سبتمبر 2025 لمواجهة الكلاسيكو بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بينما يقام الكلاسيكو في النصف الثاني من الموسم يوم 8 فبراير 2026.
ويقام ديربي باريس بين باريس سان جيرمان وإف سي باريس يوم 4 يناير 2026 بينما ستكون مواجهة الإياب يوم 16 مايو 2026.
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