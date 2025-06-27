الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج قاصر تبلغ من العمر 14 عاما في قنا

الطفولة والأمومة
الطفولة والأمومة
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز دشنا محافظة قنا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والنيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام.

 

الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من أحد المواطنين على الخط الساخن 16000

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من أحد المواطنين على الخط الساخن 16000 يفيد باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 14 عاما تزويجها من شاب يبلغ من العمر 24 عاما على أن يتم إتمام الزيجة خلال أسبوع بعقد عرفيًا.

وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة قنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والتأكد من صحة الواقعة، والتي بدورها تحرت عن منزل الطفلة وتأكدت من أن الأب عازم بالفعل على إتمام الزواج، مشيرة إلى أن وحدة حماية الطفل اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف الزواج، وأخذت التعهدات والإقرارت اللازمة على والد العروس بعد إتمام هذه الزيجة إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني.

وأضافت "السنباطي" أنه تم توجيه وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للتأكد من أنه لن يتم إتمام الزواج في وقت لاحق، وبالمتابعة علمت وحدة حماية الطفل بأن الأب يصر على تزويج الطفلة.

ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن حماية وسلامة الطفلة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث باشرت نيابة قنا الكلية – دشنا الجزئية التحقيقات وأخذت كافة التعهدات التي تلزم الأب بعدم زواج الطفلة إلا بعد بلوغها السن القانونى، وحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر.

وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة "مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام"، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة قنا والوحدة الفرعية بمركز ومدينة دشنا، لسرعة استجابتهم فيما يرد من شكاوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

زواج الأطفال تحت سن 18 سنة يعرضهن للعديد من المخاطر الصحية

 

ومن جانبه أكد الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال تحت سن 18 سنة يعرضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية فضلا عن المخاطر القانونية التي تنجم عن عدم تسجيل عقد الزواج إلا بعد بلوغ الفتاة 18 عاما، وبالتبعية عدم تسجيل المواليد الناتجة عن هذا الزواج مما يجعلنا أمام قضايا أطفال بلا نسب، نتيجة لهجران الأب في بعض الأحيان أو نشوب خلافات زوجية ينتج عنها تعنت الأب في استخراج شهادة الميلاد.

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وناشد بضرورة إبلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة  بهذه الوقائع عبر آليات الإبلاغ وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على رقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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الأشخاص ذوي الإعاقة التواصل الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي المخاطر الصحية المجلس القومى للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل 16000 لمستشار النائب العام

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