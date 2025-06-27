عاشور: القومي للمعايرة حجر الزاوية في منظومة البنية التحتية للجودة بمصر

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما حققه المعهد القومي للمعايرة من إنجازات نوعية خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٤–٢٠٢٥، مؤكدًا أن المعهد يُمثل حجر الزاوية في منظومة البنية التحتية للجودة بمصر، من خلال دوره المحوري في تطوير أئمة القياس الفيزيقية ومواكبة المعايير الدولية في علوم المترولوجيا.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حاتم حسين، القائم بأعمال رئيس المعهد، أن المعهد يواصل أداء رسالته الوطنية كمرجع معتمد في القياسات، مشيرًا إلى أن النجاحات المحققة هذا العام تعكس الجهد المتواصل للباحثين والخبراء، وتُسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة فرص التصدير.

تمكن المعهد من الحفاظ على الاعتراف الدولي لنظام الجودة، وفقًا للمواصفات القياسية ISO/IEC 17025 وISO/IEC 17043 وISO/IEC 17034، إلى جانب رفع عدد قدرات القياس المعترف بها دوليًا إلى ١١٣ قدرة ونشرها على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB)، فضلًا عن المشاركة في ٢٣ مقارنة دولية.

كما تم تجديد الاعتماد لـ٨٢ مجالًا في خدمات المعايرة والاختبارات، و٤٤ مجالًا في برامج قياس الكفاءة الفنية. وعلى صعيد النشر العلمي، نشر الباحثون ١٣٥ بحثًا على قاعدة Scopus، واحتفظ المعهد بترتيبه التاسع عالميًا في عدد الأبحاث، والثاني في مؤشر عدد الأبحاث لكل مؤلف، كما تقدم ١٨ مركزًا في تصنيف SCIMAGO ليصل إلى المرتبة ٤٨ إقليميًا.

واصل المعهد إصدار المجلة العلمية JMSA، وتقدّم بطلب براءة اختراع جديدة، كما شارك في مشروعات بحثية دولية بالتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية. وحقق الباحثون بالمعهد إنجازًا جديدًا بإدراج ثلاثة منهم ضمن قائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم تأثيرًا، بحسب تصنيف جامعة ستانفورد.

بلغت الإيرادات الإجمالية للمعهد من خدمات المعايرة والاختبار والتدريب والاستشارات نحو ٧٧ مليون جنيه، وتم إصدار ٢٣ ألف شهادة معايرة لصالح أكثر من ٢٢٦٠ عميلًا. وقد استفاد من خدمات المعمل القومي لقياس الكفاءة الفنية ٤٣٤ عميلًا في ٢٥١ برنامجًا، كما قدم معمل اختبار المطابقة خدماته لـ١٦٠٤ شركة.

ونظم المعهد عددًا من الفعاليات العلمية، أبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، وورشة عمل حول تخزين الهيدروجين الأخضر، ودورة تدريبية متخصصة في الجهد العالي للمشاركين العرب. كما حافظ على عضويته في اللجان الاستشارية الدولية التابعة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)، وتقدّم بطلب الحصول على عضوية مراقب في لجان إضافية.

وشهد المعهد تطورًا ملحوظًا في أنشطة التدريب والتوعية المجتمعية، حيث تم تنفيذ ٤٧ دورة تدريبية استهدفت العاملين في مجالات القياس والجودة، إلى جانب تدريب طلاب السنوات النهائية من كليات العلوم والهندسة على تقنيات المترولوجيا الحديثة، بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجالات القياس والتقويم الفني.

وفي إطار تعميق التكامل المؤسسي، وقع المعهد اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، تستهدف تطوير آليات تبادل الخدمات الفنية والاستشارات، بما يُعزز من جودة المنتجات والخدمات الوطنية، ويُسهم في تحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.

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