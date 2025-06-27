ليستر سيتي يعلن إقالة نيستلروي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن إنهاء عقد رود فان نيستلروي، مدرب الفريق الأول، بالتراضي.

وكان المدرب الهولندي قد تولى قيادة الفريق في نوفمبر 2024، خلال فترة صعبة مر بها النادي، حيث أظهر التزامًا كبيرًا تجاه أهداف ليستر سيتي، وتعامل مع مهمته بمهنية عالية ونزاهة، كما ساهم في تصعيد عدد من لاعبي أكاديمية النادي إلى صفوف الفريق الأول.

ووجه النادي الإنجليزي شكره لـ فان نيستلروي، مؤكدًا أنه يحظى بالاحترام والتقدير من جميع العاملين في النادي، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

من جانبه، قال رود فان نيستلروي في بيان رسمي: “أود أن أتوجه بالشكر إلى لاعبي ليستر سيتي، والجهاز الفني، والأكاديمية، وكافة الموظفين الذين عملت معهم، على احترافيتهم والتزامهم خلال فترتي مع النادي. كما أشكر الجماهير على دعمهم الدائم، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل”.

وأوضح النادي أن التحضيرات للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ستستمر كما هو مخطط لها، حيث من المقرر أن تنطلق التدريبات التحضيرية يوم الإثنين 30 يونيو، تحت إشراف الجهاز الفني الحالي إلى حين تعيين مدير فني جديد.

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