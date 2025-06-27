إنزاجي: جئنا المونديال للصعود لدور الـ 16 وأهلا بمواجهة جوارديولا

أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه المثير على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات.

وقال إنزاجي في تصريحات عقب فوز فريقه: "أنا سعيد جدًا بالمباراة وأهنئ اللاعبين والجماهير والجهاز الإداري للنادي. عندما أتينا إلى هنا، كان هدفنا أن نكون بين أفضل 16 فريقًا في العالم، وأنا فخور بقيادة هذا الفريق الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين السعوديين والأجانب".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كنت أتابع الكرة السعودية قبل قدومي، وأعرف جيدًا إمكانات اللاعبين في الدوري المحلي، وكنت واثقًا من أن الهلال يمتلك ما يؤهله للذهاب بعيدًا. تحدثت مع القائد واللاعبين فور وصولي، وأكدت لهم أننا نستطيع تحقيق التأهل".

وبخصوص المواجهة المقبلة أمام مانشستر سيتي، قال إنزاجي: "بيب جوارديولا مدرب رائع، ومن دواعي سروري مواجهة مانشستر سيتي. سبق أن لعبت ضده كمدرب في دوري أبطال أوروبا، ونحن نعرف بعضنا جيدا".

وتابع: "أتوقع مباراة قوية جدا أمام أحد أفضل الأندية وأفضل المدربين في العالم. مانشستر سيتي قدم أداء رائعا في مبارياته بكأس العالم للأندية، ونتطلع لمواجهتهم، فهي مباراة ستساعدنا على النمو مجددا كفريق".

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